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Рывкин Карпель Моисеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рывкин
Имя
Карпель
Отчество
Моисеевич
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8470. РЫВКИН КАРПЕЛЬ МОИСЕЕВИЧ, 36 л., г. Велижа. Витебск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 1 г. Исп. 23 ноября 923.

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