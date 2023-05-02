Краснощеков Илья Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Краснощеков
- Имя
- Илья
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6997. КРАСНОЩЕКОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ, 22 л., Ново-Николаевск. у., Бугринск. в., д. Крпвощековой, Н. С. 2 уч. Ново-Николаевск. у., Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. и пор. пр. 5 л., Исп. 12 апр. 923.
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