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Краснощеков Илья Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краснощеков
Имя
Илья
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
12 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
6997. КРАСНОЩЕКОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ, 22 л., Ново-Николаевск. у., Бугринск. в., д. Крпвощековой, Н. С. 2 уч. Ново-Николаевск. у., Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. и пор. пр. 5 л., Исп. 12 апр. 923.

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