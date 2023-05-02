Маликов Кинзябай Султан-Милюков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маликов
- Имя
- Кинзябай
- Отчество
- Султан-Милюков
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84580. МАЛИКОВЪ, КИНЗЯБАЙ СУЛтанъ-Милюковъ, 28 л. Башкиръ Верхнеуральск. у., Катайск. в., д. Габдюковой; — Уфимск. О. С., 14 Февр. 911, 152, 1 ч. 294 и 1 ч. 296 У., арест. отд. 2 г. Исп. 7 Іюня 911.
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