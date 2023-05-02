Фишзон Самуил Исакович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фишзон
- Имя
- Самуил
- Отчество
- Исакович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7714. ФИШЗОН, САМУИЛ ИСАКОВИЧ, 33 л., Гр. г. Мокотова, Московск. Ревтриб., Спекуляц. и хищение, прин. раб. 5 л., по пост. В. Ц. И. К. амнистирован
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