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Фишзон Самуил Исакович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фишзон
Имя
Самуил
Отчество
Исакович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
7714. ФИШЗОН, САМУИЛ ИСАКОВИЧ, 33 л., Гр. г. Мокотова, Московск. Ревтриб., Спекуляц. и хищение, прин. раб. 5 л., по пост. В. Ц. И. К. амнистирован

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