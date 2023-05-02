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Обуховский Петр

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Обуховский
Имя
Петр
Дата исполнения приговора
26 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7109. ОБУХОВСКИЙ ПЕТР, 22 л , г. Орши. Гомельск. Губсуд. Ст. ст. 91 ч. 1, 140 и 183 ч. 1, лиш. св. 2 г. Исп. 26 марта 923.

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