Валинский Иван Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Валинский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 06 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13675. ВАЛИНСКИЙ, ИВАН ОСИПОВИЧ, 28 л. Рд. в Волховышск. у.; — Н. С. 1 р. 7 отд. г. Петрограда. Спекуляц., пр. р. 6 м., с зач. 2 м. и 2 д. пр. з. Исп. 6 мая 920.
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