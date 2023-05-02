Афанасьев Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афанасьев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 359. АФАНАСЬЕВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 24 л. Гр. Александровск. у., Андреевско-Годуновск. в., д. Щегленкова; — М. Н. С. Мещанск. уч. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 6 м., по сов. с приг. М. Н. С. Домниковск. уч. г. Москвы от 21 февр. 919. т. 1½ г. Исп. 4 марта 919.
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