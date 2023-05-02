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Баран Вольф Верков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баран
Имя
Вольф
Отчество
Верков
Дата исполнения приговора
10 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
129868. БАРАНЪ, ВОЛЬФЪ ВЕРКОВЪ. Мщ. м. Траба, Ошмянск. у., 19 л., рд. въ г. Одессѣ; — М. С. 9 уч. г. Одессы, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Іюня 909.

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