Баран Вольф Верков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баран
- Имя
- Вольф
- Отчество
- Верков
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129868. БАРАНЪ, ВОЛЬФЪ ВЕРКОВЪ. Мщ. м. Траба, Ошмянск. у., 19 л., рд. въ г. Одессѣ; — М. С. 9 уч. г. Одессы, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Іюня 909.
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