Фролова Екатерина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фролова
- Имя
- Екатерина
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7764. ФРОЛОВА, ЕКАТЕРИНА, 36 л., Гр. Нижегородск. у., Ведзовск. в., д. Крелинки,; Н. С. 1 уч. Нижегородск. у., Убийство, лиш. св. 1 г. и 1 м., Исп. 19 февр. 919.
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