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Киреев Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киреев
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
16 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
5879. КИРЕЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 30 л., Рязанск. у., Троицк. в., с. Капищева, Рязанск. Губ. суд, Ст. 180 п. «е», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 16 марта 923.

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