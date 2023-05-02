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Чечулин Федор Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чечулин
Имя
Федор
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
12 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 352
Источник
Скан
Оригинальная запись
12199. ЧЕЧУЛИН ФЕДОР ИЛЬИЧ, 37 л., Шадринск. окр., Пышминск. р., д. Черемыш. Н. С. 14 р. Шадринск. окр. Ст. ст. 88, 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 12/ѴІІІ—26.

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