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Федоров Степан Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Степан
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
25 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 422
Источник
Скан
Оригинальная запись
140464. ФЕДОРОВЪ, СТЕПАНЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Казан. у., Кощаковск. в., д. Черниковой, 39 л.; — Лаишев. У. С. 26 Мая 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Авг. 909.

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