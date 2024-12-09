Николаев Леон
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Николаев
- Имя
- Леон
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 316
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28133. НИКОЛАЕВЪ, ЛЕОНЪ (ЛЕОНТІЙ) (безъ фам.). Лиш. ос. пр. изъ к. Порхов. у., Сорокинск. в., д. Ленина, 42 Х; — Великолуцк. О. С., 149, 152 и 1654¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 1 Сент. 908 г. (1647 У.—арест. отд. 1½ г.), арест. отд. 2 г. Исп. 22 Дек. 908. | 906 30387 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 81070. | 900 101107 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 99 г. № 29019 и 98 г. № 24637.
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