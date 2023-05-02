Черепанский Яков Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черепанский
- Имя
- Яков
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 349
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99854. ЧЕРЕПАНСКІЙ, ЯКОВЪ ДАНИловъ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Радомысльск. у., Потіевск. в., с. Тепляковки; — Житомирск. О. С., 18 Мая 911, 133, 152, 1 ч. 225 и 1 ч. 226 У. и 968 У. Уг. С., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 908 г. №№ 66203 и 155352, каторж. раб. 12 л. Исп. 22 Іюня 911, счит. ср. съ 26 Нояб. 910. | 906 52886 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. №№ 9568 и 36653. | 903 18454 1655 У. | 900 15162 170 М. | 901 31915 170 М. | 99 31342 169 М.
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