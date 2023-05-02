Грабовой Тимофей Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грабовой
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81573. ГРАБОВОЙ, ТИМОФЕЙ МИХАЙловъ, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Уманск. у., Иванковск. в., с. Полковничьяго; — Уманск. О. С., 30 Марта 911, 1654¹ У., арест. отд. 4 г. Исп. 30 Апр. 911. | 909 49573 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 008 г. № 16766. | 903 г. Врем. Воен. С. въ г. Влоцлавскѣ, арест. отд. 4 г.
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