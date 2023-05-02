Дроговский Михаил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дроговский
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38028. ДРОГОВСКІЙ, МИХАИЛЪ ИВАновъ. Сс.-посел. Нижнеудин. у., Коротковск. в., 29 л., рд. Кіев. у., въ Триковск. в. и м.; — Читин. О. С., 134, 135, 13 и 1 ч. 1651 У., 375 и § ѴІ ст. 438, 440, 3 п. 441 и 467 У. о сс. и 1 п. 170¹ М., врем. раб. зав. 1 г. Исп. 12 Дек. 908. | 99 98129 1630 У. и У. о сс. | 94 64415 1665 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.