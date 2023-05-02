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Рахметов Айтнали

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рахметов
Имя
Айтнали
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 297
Источник
Скан
Оригинальная запись
10994. Рахметов Айтнали, 44 л., Букеевск. г., Баскунчакск. в. Н. С. 12 уч. АССР Немцев-Поволжья. Ст. 2 ч. 181, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 19 сент. 926.

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