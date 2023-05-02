Петроченко Сергей Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петроченко
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 320
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106451. ПЕТРОЧЕНКО, СЕРГѢЙ АКИМОВЪ. К. Невельск. у., Березовск. в., д. Хритонова, 25 л.; — СПБ. У. М. С. 2 уч.. 172 М. (покуш.), по сов. съ приг. сего М. С. отъ сего жо числа д. № 339, тюр. 2 м. Исп. 17 Іюня 909. 11 Нояб. 908 г. М. С. 6 уч. г. СПБ., по 169 М.—тюр. 3 М.
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