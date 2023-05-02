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Макровицкий Иннокентий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макровицкий
Имя
Иннокентий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8555. МАКРОВИЦКИЙ ИННОКЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 18 л., Тулунск у., Мамырск. в., д. Кежмы. Иркутск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр 3 г. Исп. 8 окт. 923.

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