Федорина Евдокия Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федорина
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29798. ФЕДОРИНА, ЕВДОКИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 23 л. Гр. Зарайск. у., Глуховитск. в. и с.; — Н. С. Благуше-Лефортовск. р. Преображенск. отд. г. Москвы. Кража, пр. р. 1½ г. Исп. 30 марта 920.
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