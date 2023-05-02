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Федорина Евдокия Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федорина
Имя
Евдокия
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
30 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
29798. ФЕДОРИНА, ЕВДОКИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 23 л. Гр. Зарайск. у., Глуховитск. в. и с.; — Н. С. Благуше-Лефортовск. р. Преображенск. отд. г. Москвы. Кража, пр. р. 1½ г. Исп. 30 марта 920.

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