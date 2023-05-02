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Муравьев Николай Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Муравьев
Имя
Николай
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
13 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
4888. Муравьев Николай Степанович, 19 л. Гр. Мологск. уч Покровско-Ситск. в., д. Б.-Невинки; — Н. С 9 уч. Мологск. у. Убийство, лиш. св.8 л. Исп. 13 авг. 919.

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