Клепалов Осия Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клепалов
- Имя
- Осия
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 19 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5993. КЛЕПАЛОВ ОСИЯ СЕРГЕЕВИЧ, 59 л., Красноуфимск. у., Быковск. в. и с., Н. С. 4 уч. Красноуфимск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 5 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 19 янв. 923.
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