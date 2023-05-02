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Булатов Зотий Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Булатов
Имя
Зотий
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
10 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
13561. БУЛАТОВ, ЗОТИЙ МАТВЕЕВИЧ, 22 л. Гр. Курганск. у., Могилевск. в., с. Куртан; — П. С. при 114 отд. стр. б-не войск. оборон. ж. д. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 10 июля 920.

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