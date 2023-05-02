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Морозов Василий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 151
Источник
Скан
Оригинальная запись
4807. Морозов Василий Михайлович, 70 л. Гр. Бежецк, у. Есковск. в., д. Костюшина: — М. С Казанск. уч. г. Москвы. Кража,:, лиш. св. 1 г. Исп. 31 окт. 919.

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