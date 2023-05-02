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Казаков Федот Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Казаков
Имя
Федот
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
27 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
3949. КАЗАКОВ ФЕДОТ ИВАНОВИЧ. 24 л.. Халтуринск. у., д. Казаково. В. Т. Московск. окр. при 17 стр. див. Ст. ст. 205 п. «б», 1 ч. 206, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 27/ІІІ—24.

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