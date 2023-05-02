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Космаков Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Космаков
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
6717. КОСМАКОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 45 л., Павлодарск. у., Семипалатинск. Губсуд, Ст. ст. 88, 105, 106 ч. 2, 109, 112, 167, лиш. св. 1½ г., Исп. 30 окт. 923.

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