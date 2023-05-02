Космаков Иван Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Космаков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6717. КОСМАКОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 45 л., Павлодарск. у., Семипалатинск. Губсуд, Ст. ст. 88, 105, 106 ч. 2, 109, 112, 167, лиш. св. 1½ г., Исп. 30 окт. 923.
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