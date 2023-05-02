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Оробец Николай Калинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Оробец
Имя
Николай
Отчество
Калинович
Дата исполнения приговора
10 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7247. ОРОБЕЦ НИКОЛАЙ КАЛИНОВИЧ, 20 л., г. Гомеля. Гомельск. Губсуд. Ст. 180 п. ≪ж≫, лиш. св. 3 г. 9 м. и пор. пр. 4 г. Исп. 10 мая 923.

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