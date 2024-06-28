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Бойченко Федор Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бойченко
Имя
Федор
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
45336. БОЙЧЕНКО, ФЕДОРЪ МАКСИМОВЪ. К. Уманск. у., Подвысокск. в., д. Владиміровки, 20 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Уманск. О. С., 134, 135, 140, 148 и 1647 У., тюр. 1 г. Исп. 30 Мая 905.

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