Бойченко Федор Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бойченко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45336. БОЙЧЕНКО, ФЕДОРЪ МАКСИМОВЪ. К. Уманск. у., Подвысокск. в., д. Владиміровки, 20 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Уманск. О. С., 134, 135, 140, 148 и 1647 У., тюр. 1 г. Исп. 30 Мая 905.
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