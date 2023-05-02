Коптев Василий Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коптев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95157. КОПТЕВЪ, ВАСИЛІЙ АФАНАСЬевъ, 48 л. Сс.-пос. Енисейск. у., Кежемск. в., д. Дворецкой, рд. въ г. Омскѣ; — Красноярск. О. С., 2 Іюня 905, 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 18 Іюня 911. | 99 3534 170 М. | Въ 85 г. Главн. Воен. С., ссыл. на посел.
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