Зорин Иван Емельянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зорин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Емельянович
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3480. ЗОРИН ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 28 л., г. Ижевска. В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. при 3 кав. стр. див. Ст. ст. 105, 1 ч. 113, 116, 138, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Срок вступл. Приг. в зав. силу не указ., осужд. 7/Ѵ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.