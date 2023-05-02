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Маренин Алексей Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маренин
Имя
Алексей
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8946. Маренин Алексей Герасимович, 41 г., Слободск. у., Редкинск. в., д. Маренинцы. Н. С. Юуч. Слободск. у. Ст. ст. 150, 153, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 29 сент. 926.

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