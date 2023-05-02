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Айзен Анчель Сруль-Фиделев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Айзен
Имя
Анчель
Отчество
Сруль-Фиделев
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
129348. АЙЗЕНЪ, АНЧЕЛЬ СРУЛЬ-ФИделевъ. Мщ. м. Милятина, Вл.-Волынск. у., 27 л.; — Луцк. О. С. 9 Сент. 909, 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 29 Сент. 909.

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