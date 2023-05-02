Айзен Анчель Сруль-Фиделев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Айзен
- Имя
- Анчель
- Отчество
- Сруль-Фиделев
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129348. АЙЗЕНЪ, АНЧЕЛЬ СРУЛЬ-ФИделевъ. Мщ. м. Милятина, Вл.-Волынск. у., 27 л.; — Луцк. О. С. 9 Сент. 909, 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 29 Сент. 909.
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