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Косырев Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Косырев
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
05 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
6780. КОСЫРЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 л., Ростовск. окр., с. Батайск, В. Т. Триб. Кавказск. окр., Ст. 180 п. «е», лиш. св. 3 г. 1 м., Исп. 5 дек. 923.

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