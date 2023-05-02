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Барановский Владимир Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барановский
Имя
Владимир
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
07 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
1482. Барановский Владимир Иванович, 21 г., рд. в Витебск. г., Городокск. у., Горковск. в., д. Николаева. Н. С. 2 отд. г. Ленинграда. Ст. ст. 95, 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 7 мая 926.

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