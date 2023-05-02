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Ефремов Иван Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефремов
Имя
Иван
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
4546. ЕФРЕМОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 20 л., Краснокошайск. к., Ернурск. в., д. Солонер. Марийск. Облсуд. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 2 г. Исп. 27 дек. 923.

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