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Светлов Иван Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Светлов
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
31 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8799. СВЕТЛОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ, 20 л., г. Москвы. Н. С. 8 уч. г. Саратова. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. Исп. 31 марта 923.

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