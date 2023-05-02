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Бережницкий Семен Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бережницкий
Имя
Семен
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
1918. Бережницкий Семен Федорович, 23 л., Енисейск. г., Канск. у., Н-ингашевск. в., с. Соколовского. Н. С. 8 уч. Канск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. 2 м. П. в. з. с. 8 окт. 926.

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