Барер Мовша Аронов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барер
- Имя
- Мовша
- Отчество
- Аронов
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45121. БАРЕРЪ, МОВША АРОНОВЪ. Мщ. г. Сѣнно, 52 л.; — Сѣннен. У. С., 173, 174 и 176 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 20 дн. Исп. 4 Іюня 905.
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