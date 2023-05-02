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Маньков Иван Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маньков
Имя
Иван
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
08 апрель 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 314
Источник
Скан
Оригинальная запись
88946. МАНЬКОВЪ, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Астрахани, 29 л.; — Астраханск. О. С., 149 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. Безъ срока. Исп. 8 Апр. 908. | 904 5895 1647 У. | 97 36947 169 М. | 900 98580 1655 У. | 97 4142 169 М.

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