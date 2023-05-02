Герасимова Марианна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимова
- Имя
- Марианна
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46025. ГЕРАСИМОВА, МАРІАННА (урожд. Заденцкая). К. г. Козеницъ, 48 л.; — М. С. 11 уч. г. Варшавы (въ 7 р.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 5 Мая 905. | 97 83944 1655 У. | 89 92507 169 М. | 95 91177 1655 У. | 88 57908 169 М. | 91 137466 1655 У. | 88 39908 169 М.
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