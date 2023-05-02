Демьяник Ефим Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демьяник
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 25 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46438. ДЕМЬЯНИКЪ, ЕФИМЪ ВАСИЛЬевъ (онъ же Саранчукъ). К. Ковельск. у., Камень-Каширск. в., С. Ольбле-Ляхскаго, 36 л.; — М. С. 4 уч. Ковельск. окр. (во 2 р.), 169, 2 и 8 п. 170 и 2 п. 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 25 Мая 905. | 96 85083 1642 У.
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