Житков Трифон Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖитков Трифон Антонович

Житков Трифон Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Житков
Имя
Трифон
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
11 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 90
Источник
Скан
Оригинальная запись
3137. ЖИТКОВ ТРИФОН АНТОНОВИЧ, 26 л., Семеновск. у., Хвостиковск. в., д. Меринова. Нижегородск. Губсуд Ст. 85 ч. 2, лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close