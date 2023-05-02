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Шпильман Мовша Залманов Израилев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шпильман
Имя
Мовша
Отчество
Залманов Израилев
Дата исполнения приговора
17 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 279
Источник
Скан
Оригинальная запись
51932. ШПИЛЬМАНЪ, МОВША ЗАЛМАновъ Израилевъ (онъ же Спильманъ). Мщ. м. Чашниковъ, Лепельск. у., 22 л.; — Лепельск. У. С., 2 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 17 Іюня 905.

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