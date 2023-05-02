Головкин Григорий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Головкин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14174. ГОЛОВКИН, ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 30 л. Гр. Спас-Клепиковск. у., Бутыльск. в., с. Резанова; — Р. В. Т. Внус г. Рязани. Подлог, лиш. св. 2 г. условно, с отпр. на фр. Исп. 25 окт. 920.
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