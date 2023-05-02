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Савелов Степан Гермогенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савелов
Имя
Степан
Отчество
Гермогенов
Дата исполнения приговора
__ декабрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
10646. Савелов Степан Гермогенов., 42 л., Бельск. у., д. "Колобай". Н. С. Д. к. г. Ленинграда. Ст. 162 п. "в", л. с. 1 г. 6. дек. 927.

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