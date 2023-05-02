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Нуждин Алексей Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нуждин
Имя
Алексей
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
2363. НУЖДИН, АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, 50 л. Гр. Городищенск. у., Перьмиевск. в., д. Керенки;— Н. С. 6 уч. Городищенск. у. Дача взятки, лиш. св. 1 г. Исп. 26 сент. 922.

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