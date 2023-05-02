Фейгель Янкель-Нухим Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фейгель
- Имя
- Янкель-Нухим
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 77103. ФЕЙГЕЛЬ, ЯНКЕЛЬ-НУХИМЪ АБрамовъ (онъ же Файгель). Мщ. г. Каинска, 42 л., рд. въ г. Коломнѣ; — Г. С. 1 уч. г. Севастополя, 169 и 6 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 27 Авг. 907. | 906 59365 170 М.
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