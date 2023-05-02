Козьмин Федор Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козьмин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 21 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 280
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21903. КОЗЬМИНЪ, Ѳедоръ Петровъ. Солд. сынъ, прип. къ общ. мѣщ. пос. Колпина, Царскосельск. у. (торгов.), 19 л.; род. въ г. С.-П.-бургѣ; приг. М. С. 5 уч. г. С.-П.-бурга, по 177 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 21 Янв. 1887 г.
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