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Никонов Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никонов
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
27210. НИКОНОВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 37 л. Гр. Велико-Устюгск. у., Забелинск. в, д. Липовской; — Р. В. Т. Северн. обл. Кража, лиш. св. 15 л. Исп. 8 сент. 920.

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