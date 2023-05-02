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Петрова Марфа Степанова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петрова
Имя
Марфа
Отчество
Степанова
Дата исполнения приговора
14 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
34501. ПЕТРОВА, МАРФА СТЕПАНОВА. Сельск. обыв. в. и с. Сатки, Златоустов. у., 25 л., рд. въ с. Русалѣ, Ново-Надыровск. в., Бугульмин. у.; — У. Чл. О. С., по Златоустов. у., 2 п. 1112 Пит. У., тюр. 6 м. Исп. 14 Апр. 905.

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